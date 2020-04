Rens Kroes is in verwachting. Dat meldt de kookboekauteur donderdag op haar 33e verjaardag op Instagram. Het is het eerste kind voor de zus van Doutzen Kroes en haar vriend Sid.

"Deze dag is nog nooit zo bijzonder geweest. Het is een dag om nooit te vergeten, want ik heb mijn beste verjaardagscadeau (ever!) al vier maanden in mijn buik."

De blogger en Powerfood-auteur is uitgerekend in oktober. "Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen. My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie, je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt."

Kroes woont sinds 2017 met haar vriend in New York. Zus Doutzen werd eerder al moeder van Phyllon (9) en Myllena (5).

Rens Kroes deelt een foto van haar babybuik. (Foto: Instagram/Rens Kroes)