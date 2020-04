Het kwam voor Jenny Arean niet als een klap dat aan haar relatie met Ischa Meijer een einde kwam. De zangeres en cabaretière wist vanaf het begin dat de in 1995 overleden journalist en toneelschrijver zich niet aan een vrouw kon binden, vertelt ze woensdag in Radio Oranje Troost TV.

"Je rook het aankomen", aldus Arean over haar relatie met Meijer, met wie ze getrouwd was van 1980 tot 1982. "Dat heb ik van meet af aan tegen hem gezegd: 'Dit wordt geen blijvertje, want jij weet niet wat een blijvertje is.'"

"Hij haakte naar settelen, maar dat gebeurde nooit, want dat kon hij niet", herinnert de 76-jarige Arean zich over Meijer. "Zodra het er dreigde aan te komen, nam hij de kuierlatten." Arean vond het troostvol om te zien dat de journalist ook in volgende relaties steeds weer de benen nam.

Arean en Meijer maakten tijdens hun relatie samen een aantal theatershows. Meijer had toen hij overleed vier jaar een relatie met schrijfster Connie Palmen.