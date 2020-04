Snelle heeft de angst dat hij niet financieel onafhankelijk is, voor hij niet meer relevant is. De muzikant vertelt in gesprek met Playboy dat hij zich eigenlijk als doel had gesteld dit jaar nog financieel onafhankelijk te worden, maar dat dat niet gaat lukken door de coronacrisis.

"Ik wil op korte termijn in ieder geval genoeg geld geïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld aandelen en vastgoed, zodat ik niet in financiële problemen kom als bij wijze van spreken volgend jaar niemand meer naar mijn muziek luistert", aldus de 24-jarige zanger in gesprek met het tijdschrift.

Snelle, die eigenlijk Lars Bos heet, hoopt over tien jaar nog steeds met muziek bezig te zijn, maar minder optredens te hoeven doen. "Dat ik dan vijf stadionconcerten per jaar kan doen, zodat ik de rest van het jaar een beetje kan chillen en liedjes kan schrijven in de schuur in de tuin van een gerenoveerde boerderij. Misschien koop ik wel een paar boerderijen, zodat ik meerdere fijne plekjes heb waar ik mij met mijn mooie vrouw en toekomstige kinderen kan terugtrekken."

De zanger is nu heel erg populair en geniet van alle kansen die hij krijgt, maar hij zou het niet heel erg vinden als de roem iets minder wordt. "Je krijgt je privacy terug. Dat is ook wel lekker. Ik denk dat de kans heel groot is dat ik tegen die tijd wat meer naar de achtergrond ben verdwenen en als producer en songwriter andere artiesten op weg help."

Het gebrek aan privacy noemt Snelle het grootste nadeel aan de roem. Bij wat hij ook doet, merkt hij dat hij stiekem gefilmd wordt. "Dan heb ik bijvoorbeeld ergens getankt en dan word ik even later getagd in een filmpje waarin je mij ziet tanken. Ik word de hele dag gefilmd. Dat is wel heftig. Mensen bedoelen dat niet verkeerd, die zijn gewoon enthousiast dat ze je zien, maar ik vind het toch best eng. Gelukkig kun je die privacy deels terugkopen. Als ik drie dagen op rij vrij ben, dan zit ik in Barcelona. Daar kent gelukkig bijna niemand me."