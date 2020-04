Jelle de Jong en zijn verloofde Yulia wachten met zwanger worden vanwege de coronacrisis. De Russische partner van de acteur uit onder meer de musical Soldaat van Oranje kan pas een zorgverzekering krijgen die zwangerschap dekt nadat ze in de Nederlandse ambassade in Moskou haar inburgeringsexamen heeft gehaald, maar de examens zijn uitgesteld, vertelt hij woensdag in Radio Oranje.

"Ze moet eerst haar voorlopige verblijfsvergunning halen", aldus De Jong. "Die kan ze pas halen als ze haar eerste inburgeringsexamen heeft gehaald in Moskou, op de Nederlandse ambassade. Maar die is dicht en de examens zijn uitgesteld. En ze zou dan ook niet meer naar huis kunnen.

"Zolang ze het examen niet heeft gehaald kunnen we niet trouwen", legt uit De Jong uit. "En zolang we niet kunnen trouwen, kan ze geen zorgverzekering afsluiten die zwangerschap dekt. Dus er zijn op dit moment veel gevolgen voor ons, dat alles stilstaat. Yulia is nog niet zwanger, maar daar wachten we dus op."

De Jong's verloofde is circusartiest en moest vanwege de coronacrisis kiezen of ze in Nederland zou blijven of terugkeren naar Rusland. De 33-jarige De Jong en zijn acht jaar oudere verloofde zijn "er heel blij om" dat ze koos voor Nederland maar "het is wel gek, want ze kan niet terug naar huis als er iets zou zijn met haar ouders of haar zoon."

