Viggo Waas denkt niet dat het makkelijk om van hem te houden. De acteur vertelt woensdag in de podcast Miss Podcast dat hij ongrijpbaar is omdat hij ondanks eerdere therapie steeds terugvalt in een mechanisme van niet praten over zijn gevoelens.

"Het is makkelijk om me leuk te vinden" aldus Waas. Om me aardig te vinden, met me te lachen en met me te praten. Maar makkelijk om van me te houden? Dat geloof ik niet."

"Ik ben niet moeilijk maar ik ben een beetje ongrijpbaar. Het gebeurt denk ik wel vaak met mensen: op een gegeven moment voel je je een beetje gewond of niet begrepen en dan ga je juist minder praten."

Waas vertelde in 2016 aan het Parool in therapie te zijn geweest, mede om liefde te kunnen voelen. De acteur vindt het toch moeilijk om niet terug te vallen in zijn mechanisme van geslotenheid, zo vertelt hij in Miss Podcast. "Dan doe praat je een tijdje weer wel en daarna maak je toch weer dezelfde fouten. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen dan denken: 'Jezus.'"

'Ik geloof dat er een cyclus in liefde zit'

"Ik geloof dat er een cyclus in liefde zit", is de 58-jarige Waas van mening. "Er zijn ook mensen die heel lang bij elkaar kunnen blijven en gelukkig in maar bij iemand zoals ik zit er wel zo'n cyclus in van verwijdering. Dan moet je waarschijnlijk kunnen wachten tot je weer terug tot elkaar komt."

"Omdat ik verliefdheid een mooi gevoel vindt is het moeilijk om erachter te komen dat die verliefdheid voorbij", onderbouwt Waas zijn opmerking dat hij er last van heeft gehad om de liefde "levend en lief te houden". "Het kan wel verslavend zijn om verliefd te worden."