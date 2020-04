Jada Pinkett Smith komt er tijdens het thuiszitten als gevolg van de coronacrisis achter dat ze haar man Will Smith helemaal niet goed kent. In haar eigen praatprogramma Red Table Talk vertelt ze dat ze zich in haar hoofd een beeld van hem heeft gevormd dat niet overeenkomt met hoe Smith echt is.

"Ik moet eerlijk zijn en toegeven dat ik me realiseer dat ik Will eigenlijk helemaal niet ken", begint Pinkett Smith haar verhaal. "Je komt maar tot een bepaalde laag. Je leven wordt druk en in je hoofd creëer je bepaalde verhalen over je partner en dat is jouw idee van diegene. Maar dat is niet wie je partner echt is", legt ze uit.

Nu de twee tijdens het thuiszitten meer tijd met elkaar doorbrengen, komen ze tot andere inzichten. "In het proces van het opgeven van deze ideeën over elkaar hebben we vooral geleerd om vrienden te zijn. Je hebt allemaal ideeën over hoe een intieme relatie of een huwelijk eruit moet zien. Will en ik hebben allebei de tijd genomen om te leren om van onszelf te houden en hebben zo onze vriendschap weer opgebouwd."

Pinkett Smith geeft toe dat ze het heftig vond om zich na meer dan twintig jaar huwelijk te realiseren dat ze dingen over haar partner en zichzelf niet wist.

Smith en Pinkett Smith trouwden in 1997 met elkaar. Samen hebben ze een 21-jarige zoon, Jaden, en een 19-jarige dochter, Willow.