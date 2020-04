Sylvie Meis vertelde Jeroen van der Boom, toen ze toezegde voor zijn programma Hoge Bomen, dat ze zo'n interview alleen met hem zou doen. Aan Shownieuws laat ze weten dat de "ontwapenende" presentator haar wist te ontroeren en haar verleidde om te zingen.

"Jeroen heeft iets, hij heeft wat ontwapenends", vindt Meis. "Toen hij me belde, heb ik hem gezegd dat ik dit voor niemand anders zou doen dan voor hem."

Meis geeft toe dat de presentator meer bij haar los wist te krijgen dan ze vooraf had verwacht. "Voordat ik in een show ga zingen... Ik kan helemaal niet zingen." Ook werd ze emotioneel tijdens de opnames nadat een foto van haar oma in beeld was verschenen. "Ik schrok me te pletter toen ik mijn oma zo groot zag. Ik schoot helemaal vol."

"Dat hele programma zit vol met verrassingen. Ik viel van de ene verbazing in de andere", aldus de presentatrice over de show waarin Van der Boom bekende Nederlanders aan de hand van muziekfragmenten interviewt over hun levens.

"Sylvie wil niets kwijt over haar privéleven, maar omdat ik open ben en omdat haar broer erbij zit, verandert ze. Dan durf ik wel te vragen naar iets waar ze liever niets over zegt", zei Van der Boom eerder tegen NU.nl over de uitzending.

Hoge Bomen met Sylvie Meis is op zaterdag 2 mei om 21.30 uur te zien op SBS6.