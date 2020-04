Actrice Fockeline Ouwerkerk is donderdag 23 april bevallen van haar tweede kind, een dochter. Dat meldt ze woensdag op Instagram.

De dochter van Ouwerkerk en haar man, grafisch ontwerper Joeri Wetters, heeft de naam Vicky Inge Marcella gekregen.

Op Instagram deelt de 38-jarige actrice een foto van haar dochter. "Ik knuffel het liefst de hele dag met jou", schrijft Ouwerkerk.

Ouwerkerk is onder andere bij het grote publiek bekend door haar rollen in de RTL 4-serie Moordvrouw en de film Bankier van het verzet. Voor die laatste rol won ze een Gouden Kalf in de categorie beste vrouwelijke bijrol.