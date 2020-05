Katja Schuurman en Freek van Noortwijk, die momenteel hun eerste kind verwachten, hebben al een naam in gedachten voor hun aankomende dochter. "Een naam hebben we al gekozen", vertelt Schuurman in gesprek met NU.nl.

"Het is een hele mooie geworden. Maar ik ga natuurlijk nog niet vertellen welke."

Schuurman kan wegens het coronavirus niet zo vaak naar de verloskundige als anders het geval zou zijn. "We doen nu meer telefonisch, maar dat gaat supergoed. Er werken goede mensen, ze zijn zorgvuldig en liefdevol."

De presentatrice, die vanaf dinsdag te zien is in een nieuwe reeks van Beter laat dan nooit, maakt zich geen zorgen hoe de situatie eind augustus is, als haar dochter wordt verwacht. "Ik maak me niet druk om dingen die in de toekomst zijn, dat is zonde van mijn energie. Dat zien we dan wel weer."

Wel vindt ze het bijzonder dat ze snel gewend is geraakt aan de nieuwe situatie. "Als je nu de afleveringen van Beter laat dan nooit terugkijkt zie je veel grote groepen mensen en knuffelen we veel. Nu kan dat helemaal niet meer."

'Onnatuurlijk om niet even iemand vast te pakken'

Mensen zijn hier niet op gemaakt, vindt Schuurman. "Als ik iemand groet verzet alles in mij zich: ik vind het onnatuurlijk dat je niet even iemand vastpakt. Gelukkig heb ik mijn eigen dochter en Freek, die knuffel ik dan ook veel."

Schuurman vertelt dat twee projecten van haar wegens het coronavirus nu stilliggen: een comedy en een documentaire. "Ik doe wat ik kan doen voor mijn kledinglijn en voor mijn stichting Return to sender (die producten verkoopt die worden gemaakt door vrouwen in arme landen en regio's, red). Verder ben ik in huis veel aan het opruimen, daar is nu eindelijk tijd voor."