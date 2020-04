De 55-jarige Britse premier Boris Johnson heeft woensdag zijn zesde kind gekregen. Zijn vriendin, de 31-jarige Carrie Symonds, is bevallen van hun eerste kind samen.

Het stel laat weten dat moeder en zoon in goede gezondheid verkeren.

De 55-jarige Johnson heeft al vier volwassen kinderen uit zijn eerdere relatie met Marina Wheeler. Johnson en Wheeler trouwden 25 jaar geleden met elkaar. De twee zijn nog niet officieel gescheiden. Ook kreeg Johnson nog een dochter met Helen Macintyre.

Over de relatie van Johnson en Symonds is weinig bekend, al werd bij de aankondiging van de zwangerschap bekendgemaakt dat het stel wil gaan trouwen.

Johnson is net hersteld van COVID-19. Nadat bij de premier het coronavirus was geconstateerd, heeft hij een tijd op de intensive care gelegen. Sinds maandag 27 april is hij weer aan het werk.