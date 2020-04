Het Amerikaanse Openbaar Ministerie (OM) vindt niet dat de rechter gehoor moet geven aan het verzoek van Billy McFarland om vanwege de coronacrisis eerder vrij te mogen komen, meldt Page Six. De organisator zit momenteel een celstraf uit van zes jaar vanwege fraude met het geflopte Fyre Festival.

De 28-jarige ondernemer is volgens het OM nog jong en zou geen medische voorgeschiedenis hebben die hem extra kwetsbaar maakt voor het coronavirus.

Ook zou het McFarlands verzoek niet ten goede komen dat hij tijdens zijn detentie veertig dagen in een isolatiecel moest doorbrengen wegens wangedrag. De ondernemer had een USB-poort verborgen in een pen.

Op 15 april verzocht McFarland om vervroegd te worden vrijgelaten in verband met de coronacrisis, mede omdat hij astma zou hebben. De ondernemer, die sinds november 2018 vastzit, was van mening dat hij in navolging van rapper Tekashi 6ix9ine in aanmerking kwam voor het thuis uitzitten van zijn straf.

Begin april zou McFarland nog in een interview met New York Post hebben gezegd niet bang te zijn het virus op te lopen.

