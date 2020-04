Gigi Hadid (25) en Zayn Malik (27) verwachten hun eerste kindje. Dat melden bronnen aan het doorgaans goed ingelichte TMZ.

Het model zou inmiddels twintig weken zwanger zijn, zo melden bronnen binnen de familie aan de entertainmentsite. Het is niet bekend of ze al weten of ze een jongetje of een meisje krijgen.

Hadid en de zanger hebben sinds 2015 een relatie. In 2018 gingen de twee uit elkaar en kregen ze een knipperlichtrelatie. Sinds december 2019 zijn ze weer definitief bij elkaar.

Het koppel brengt de lockdown door in het Amerikaanse Pennsylvania met de familie van het model.