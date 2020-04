Dio heeft een moeilijke periode achter de rug. In Linda Meiden vertelde de rapper dat hij twee jaar geleden een depressie kreeg en bijna wilde stoppen met het maken van muziek.

"In 2018 had ik een album af, maar mijn gevoel zei me dat het niet de goede energie had. Toen ik gastartiesten Hef en Kraantje Pappie uitnodigde om op die plaat mee te doen, zeiden ze onafhankelijk van elkaar dat ze twijfelden of het wel echt 'mijn' muziek was. Het was niet zo authentiek als ze van me gewend waren", begint de rapper.

"Achteraf ben ik blij dat die jongens me dat toen vertelden, maar op dat moment was het echt even flink kut. Ik begon tien jaar geleden om een nieuw, fris geluid te laten horen, en nu leek het alsof ik een dertien in een dozijn-artiest was geworden."

De rapper, die in 2007 in samenwerking met The Opposites en Willie Wartaal commercieel succes kreeg met het nummer Dom, Lomp & Famous, dacht "er serieus over na om te stoppen". Hierdoor kwam echter direct de vraag bij hem op wie hij zonder zijn muziek was. "Al die jaren ontleende ik mijn identiteit aan de artiest Dio. Als ik die niet meer was, wie dan wel? Ik belandde in een existentiële crisis, een depressie. Kwam mijn huis niet meer uit, liet de gordijnen dicht en was volkomen energieloos."

Hoewel hij veel had aan zijn vrienden, is Dio, die eigenlijk Diorno Dylano Braaf heet, uiteindelijk ook naar een psycholoog gegaan. "Dat hielp. Langzaam kreeg ik de structuur terug in mijn leven en voelde ik weer de drang om muziek te maken. Alleen wel helemaal anders: vanuit mijn hart. Oogkleppen op, niet luisteren naar wat anderen van me verwachten, maar maken wat ik tof vind. Na een lange zoektocht heb ik mezelf en mijn sound weer teruggevonden."