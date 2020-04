Tijdens de virtuele versie van The Tonight Show with Jimmy Fallon deelde actrice Kate Hudson aan Jimmy Fallon mee dat ze een oogje op de presentator had toen ze samen in de film Almost Famous speelden.

Hudson kwam erop omdat ze terugdacht aan een uitspraak die Fallon in december deed in zijn talkshow. Hij vertelde daar tijdens een spel aan actrice Margot Robbie dat hij met Hudson had kunnen daten, maar dat niet gedaan had.

"Ik had geen idee", zei Hudson dinsdag tegen Fallon. "Je liet helemaal niets merken." Daarop zei Fallon dat hij dacht dat de vriendschap puur platonisch was en ze gewoon goede vrienden waren.

"Als je een move had gemaakt, was ik daar sowieso op ingegaan", reageert de 41-jarige actrice lachend.

"Ik herinner me dat ik bij mezelf dacht: waarom heeft Jimmy nooit iets gedaan? En toen realiseerde ik me dat jij me waarschijnlijk niet op die manier leuk vond. En dus ontmoette ik Chris (Robinson, de ex-man van Hudson, red.)."

'Alles is precies zoals het bedoeld was'

"Wie weet had ons hele levenspad anders kunnen zijn, Jimmy", zegt de actrice. Maar Fallon zegt dat "alles perfect is verlopen". Dat beaamt Hudson. "Precies zoals het bedoeld was."

Hudson en Robinson trouwden in 2000 en kregen vier jaar later hun zoon Ryder Russell, in 2004. Het stel ging twee jaar later uit elkaar. Daarna kreeg de actrice nog een zoon uit haar huwelijk met Muse-zanger Matt Bellamy. In 2018 beviel ze van een dochter, die ze kreeg met muzikant Danny Fujikama.

Fallon trouwde in 2007 met filmproducent Nancy Juvonen. Samen hebben zij twee dochters.