Quinty Trustfull keert voorlopig nog niet terug bij Koffietijd. De 48-jarige presentatrice blijft vooralsnog in de Verenigde Staten, waar haar man Orlando Trustfull werkt, zo laat ze dinsdag weten via haar Instagram-pagina.

"Gisteren heb ik samen met mijn werk besloten dat ik voorlopig hier in Atlanta bij mijn man blijf. En daar ben ik heel dankbaar voor", schrijft Trustfull, wier partner als assistent-trainer werkt bij de Amerikaanse voetbalclub Atlanta United. Ze verblijft zelf sinds begin maart in de Verenigde Staten.

Bij een terugkeer naar Nederland zou Trustfull nog twee weken in quarantaine moeten gaan, terwijl het seizoen van Koffietijd binnenkort ten einde loopt. Uiteindelijk zou ze nog maar vier afleveringen van het televisieprogramma kunnen presenteren, omdat zender RTL heeft besloten dat er nog maar één presentator mag aanschuiven. Trustfull is naast Loretta Schrijver en Pernille La Lau een van de vaste gezichten van Koffietijd.

Trustfull heeft bij een terugkeer naar Nederland ook niet de zekerheid dat ze nog naar de Verenigde Staten kan reizen. Daar geldt voorlopig een inreisverbod voor alle reizigers die in Nederland zijn geweest.

"Dat zou ook zomaar nog maanden kunnen duren. En aangezien mijn man hier helaas niet weg kan, zouden we dus heel erg lang niet bij elkaar kunnen zijn. En dat is het laatste dat je wil in deze moeilijke tijd. Dat idee alleen al maakte me erg verdrietig."

