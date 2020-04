Presentatrice en kookboekenauteur Jet van Nieuwkerk verwacht haar eerste kind. In gesprek met LINDA vertelt de 31-jarige dochter van Matthijs van Nieuwkerk dat zij inmiddels zeventien weken zwanger is.

"Mijn vriend en ik zijn dolgelukkig, want ik ben zeventien weken zwanger van een gezond kind. Echt één groot feest", aldus Van Nieuwkerk.

Dinsdag werd eveneens bekend dat de presentatrice vanaf 5 mei het nieuwe gezicht wordt van het dagelijkse Net5-kookprogramma Wat eten we?. Van Nieuwkerk vertelt dat ze altijd dacht gezond te willen eten als zij zwanger zou worden, maar daar is volgens haar "niets van overgebleven".

"Het is bizar om te merken hoe mijn smaak, zeker in het eerste trimester, is veranderd", zegt Van Nieuwkerk.

"Ik had een mega koolhydraatcraving, waardoor ik groente volledig links liet liggen. De eerste drie maanden heb ik dan ook pizza's, pasta's en tosti's gegeten alsof mijn leven ervan afhing."