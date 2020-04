Romy en Arie Boomsma krijgen sinds hun verhuizing naar het platteland dieren aangeboden die een beter thuis nodig hebben. Maar het echtpaar heeft niet voldoende ruimte, zegt de 29-jarige Romy Boomsma in een interview met LINDA.meiden.

Ze zegt veel verzoeken te ontvangen, maar er niet op in te kunnen gaan. "We hebben al drie katten, zwerfhond Samsa, twee paarden en er komt ook nog een baby bij, hè. Heerlijk om dieren om me heen te hebben, maar idealisme heeft ook zijn beperkingen. Alles kost werk en liefde, anders maak je zo'n beestje ook niet blij."

De paarden heten Bloem en Lente. Het idee voor de namen ontstond tijdens het bekijken van de BBC-serie Peaky Blinders.

"Bloem is van mij en de kinderen en Lente van mijn moeder, die paardentherapeut is. Het zijn tinkers, grove werkpaarden met een kalm karakter. Sinds mijn vijfde rijd ik paard. De tijd waarin ik op wilde paarden zonder zadel in Peru de bergtoppen bedwong en met ze zwom, is voorbij. Sinds Bobby en Mozes (haar kinderen, red.) ben ik voorzichtiger."

Boomsma's moeder woont ook op het erf van de woonboerderij in Abcoude, waar het gezin sinds kort leeft. "We verschillen in karakter, maar zijn close", zegt Boomsma over de relatie met haar moeder. "Arie en ik vinden het fijn dat ze onze buurvrouw is."