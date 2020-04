Glee-actrice Lea Michele is in verwachting van haar eerste kind, meldt People op basis van een bron. Het is niet bekend wanneer Michele is uitgerekend.

Het geslacht van het ongeboren kind van Michele is niet bekend. De vader is ondernemer Zandy Reich, met wie Michele in maart 2019 trouwde.

Volgens de bron zou het echtpaar altijd al een kinderwens hebben gehad. De 33-jarige actrice uit de serie Glee heeft zelf nog niet op de berichtgeving gereageerd.