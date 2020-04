Sophia Macy, de dochter van de voor studiefraude veroordeelde actrice Felicity Huffman, is aangenomen op de Carnegie Mellon University, meldt People dinsdag. Huffman betaalde in 2019 15.000 dollar (ongeveer 13.800 euro) om haar dochter hoger te laten scoren op een toelatingsexamen van een elite-universiteit en moest daarvoor elf dagen de cel in.

Naast een celstraf kreeg Huffman ook een taakstraf van 250 uur en een boete van ruim 27.000 euro opgelegd. De actrice beweerde in april 2019 dat Macy niet op de hoogte was van de studiefraude.

Volgens haar biografie op Instagram verwacht de negentienjarige Macy in 2024 af te studeren in de richting drama. In januari werd bekend dat de oudste dochter van het acteursechtpaar Huffman en William H. Macy een rol had gekregen in het tweede seizoen van de dramaserie The Twilight Zone.

Een bron vertelt aan People dat Huffman trots en dankbaar is dat haar dochter goede moed heeft gehouden. De 57-jarige actrice zou vinden dat Macy de afgelopen periode krachtig en gracieus heeft doorstaan.