Rapper Ali B organiseerde tijdens Koningsdag 'De Ali B Vrienden Tour'. In totaal deed de tournee negen verpleeghuizen en woonzorgcentra in Nederland aan en traden, naast Ali B, ook andere Nederlandse artiesten op. Ali B noemt het zelf "het mooiste optreden dat ik ooit gegeven heb".

Het initiatief is ontstaan om bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra even "weg te halen uit de dagelijkse routine". Naast Ali B deden ook Karin Bloemen, Alain Clark, Glen Faria, Ronnie Flex, Dennis van der Geest, Gerard Joling, Wolter Kroes en rapper Poke mee aan de tournee.

De rapper zette eerder al een landelijke actie op, om op Goede Vrijdag bloemen te bezorgen aan ouderen in het hele land. Na zijn optreden op Koningsdag zei hij: "Ik heb gezworen dat ik me na de bloemenactie voor deze mensen wil blijven inzetten en iedere kans zal aangrijpen om met een kleinigheidje tóch de aandacht te geven die deze mensen zo verdienen, in ieder geval totdat ik zelf die leeftijd heb bereikt. Dit is het mooiste optreden dat ik ooit heb gegeven. Echt waar!"

Tekeningen voor Willem-Alexander

Eerder op de dag werd Ali B al in het NPO3-programma Zapplive Extra bedankt door koning Willem-Alexander, voor een andere actie die de 38-jarige rapper op touw had gezet. Hij riep kinderen op om brieven en tekeningen voor de koning te maken. Deze werden gebundeld en op zijn verjaardag aan hem overhandigd. Willem-Alexander liet weten "te gaan genieten van alle brieven".