Angelina Jolie heeft voor Time Magazine een brief geschreven aan ouders die tijdens de coronacrisis soms met hun handen in het haar zitten. Ze laat weten zelf ook soms niet goed te weten wat ze doet, maar dat dit voor kinderen niet uitmaakt. "Voor je kinderen hoef je niet perfect te zijn, alleen eerlijk."

"In deze pandemie denk ik aan alle moeders en vaders met kinderen thuis. Allemaal met de hoop dat ze alles goed kunnen doen, aan alle behoeften kunnen voldoen en kalm en positief kunnen blijven", schrijft de actrice.

"Het heeft mij geholpen om te weten dat het onmogelijk is. Het is fijn om te ontdekken dat je kinderen je niet perfect willen. Ze willen je gewoon eerlijk. En dat je je best doet", vervolgt ze. "Sterker nog, hoe meer ruimte ze nodig hebben om groot te zijn wanneer jij een zwak moment hebt, hoe sterker ze kunnen worden. Ze houden van je."

De 44-jarige Jolie vertelt dat het voor haar een tijd duurde voor ze tot dit inzicht kwam. "Ik had geen stabiele jeugd. Ik had zelfs nooit gedacht dat ik iemands moeder zou kunnen zijn. Het was niet moeilijk om lief te hebben. Wat moeilijk was, was te weten dat ik voortaan degene moest zijn om ervoor te zorgen dat alles in orde was. Van eten tot school tot medische zorg. Wat er ook zou komen."

Jolie heeft zes kinderen met Brad Pitt. Het stel ging in 2016 uit elkaar, maar kan het niet eens worden over de voogdij en hun gedeelde bezittingen.