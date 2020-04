Prinses Beatrix heeft haar oudste zoon al videobellend gefeliciteerd met zijn 53ste verjaardag. Hiermee was het de eerste keer dat prinses Beatrix in het openbaar te zien was tijdens de coronacrisis.

"Lieve Alexander", begon prinses Beatrix het toostmoment om 16.00 uur. "Wie had ooit gedacht dat ik jou op je verjaardag op deze manier zou feliciteren? Ik wens je heel veel liefs en alle goeds."

Prinses Beatrix is sinds 4 maart, toen ze samen met prinses Mabel aanwezig was bij de uitreiking van de Prins Friso Prijs voor de beste ingenieur van het jaar, niet meer in het openbaar gezien. Ze deed mee aan het videogesprek vanaf haar kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Om zijn verjaardag toch nog met zijn dierbaren te kunnen vieren, sprak koning Willem-Alexander niet alleen het land toe, maar stond hij ook in contact met onder anderen prins Constantijn en prinses Laurentien, prinses Mabel en prins Bernard junior.

Na de toespraak van prins Willem-Alexander zong de hele familie Lang zal die leven voor de jarige koning.