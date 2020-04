Nu Koningsdag vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke manier gevierd kan worden, kijken bekende Nederlanders terug op eerdere Koningsdagen en hun ontmoeting met koning Willem-Alexander. Een greep uit wat ze delen op sociale media.

Roxeanne Hazes: 'Vorig jaar had ik twaalf wijntjes op'

Roxeanne Hazes deelt een foto van zichzelf op Koningsdag 2018, toen ze hoogzwanger optrad. "Foto's van vorig jaar zijn er niet, toen had ik een wijntje (of twaalf) op", aldus de zangeres.

Froukje de Both: afdingen op de vrijmarkt

Froukje de Both herinnert zich Koningsdag 2018, toen ze spullen van haar zolder haalde om te verkopen op de vrijmarkt. "Dat waren nog eens tijden", schrijft de presentatrice.

Ronnie Flex: 'Nooit de dresscode vergeten'

Ronnie Flex blikt terug op de lunch die hij op 3 mei 2019 samen met 27 andere uitblinkers had met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Tip 1: nooit de dresscode vergeten", aldus de rapper.

Saskia Noort: eerder een andere associatie met Corona

Saskia Noort deelt een filmpje van een eerdere Koningsdag. "Het lukt Corona toch aardig", zegt de schrijfster over dat eerdere koningsdagfeest.

15 Video Saskia Noort kijkt terug op voorgaande Koningsdag

Tim Hofman: 'Ging echt goed'

Tim Hofman deelt foto's van zijn viering van Koningsdag in 2019. "Ging echt goed", aldus de programmamaker.

Ali B: vingers kruisen met de koning

Ali B deelt op de verjaardag van onze koning een foto waarop hij vingers kruist met de Nederlandse vorst. De rapper wenst zijn volgers een fijne Koningsdag.

Akwasi: tijdens Koningsdag 2019 optreden in Ghana

Akwasi herinnert zich hoe hij op Koningsdag 2019 een optreden gaf op de Nederlandse ambassade in Ghana. "Een onvergetelijke ervaring", aldus de rapper en dichter.

Kalvijn: van vol stadion naar alleen op de bank

In 2019 gaf YouTuber Kalvijn tijdens Koningsdag een optreden in een vol stadion. Een jaar later viert hij de verjaardag van de koning alleen op de bank.

Bobbi Eden: Kingsday in L.A.

Voormalig pornoactrice Bobbi Eden vierde Koningsdag in het verleden in Los Angeles, waar de realityserie Bobbie Eden: Dubbel D in L.A. in 2014 en 2015 werd opgenomen.

Pip Pellens: looks in 2019 versus die van 2020

Pip Pellens deelt filmpjes en foto's van hoe zij en haar vriend eruitzagen tijdens Koningsdag 2019. Ook deelt ze een foto van Koningsdag 2020. De actrice is dit jaar duidelijk minder goedlachs dan het jaar ervoor.

