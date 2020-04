Anouk is in de nacht van zondag op maandag rond 00.30 uur met een vliegtuig aangekomen in Nederland, nadat ze Marokko ruim een maand niet kon verlaten vanwege de coronacrisis. De zangeres zat op de eerste vlucht die weer mogelijk was vanuit het Noord-Afrikaanse land naar Nederland, meldt ze maandag op Instagram.

Aan boord van het vliegtuig dat vanuit Casablanca was geland op Schiphol waren Nederlanders in urgente situaties, onder wie Nederlanders die dringend medicijnen of andere medische zorg nodig hebben.

"Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen", aldus Anouk. De 44-jarige zangeres, die sinds maart in Marokko gestrand was, is vanwege astma afhankelijk van medicijnen.

In totaal zitten ongeveer drieduizend Nederlanders vast in Marokko sinds het land vorige maand maatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Vanwege de lockdown in het Noord-Afrikaanse land lukte het daarom niet om gestrande Nederlanders naar huis te krijgen.

