De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Kristin Cavallari gaat na zeven jaar scheiden van Jay Cutler, zo heeft ze zondag via Instagram bekendgemaakt.

"Met groot verdriet, na tien jaar bij elkaar geweest te zijn, zijn we tot de conclusie gekomen dat we gaan scheiden", schrijft Cavallari. "We hebben niets anders dan liefde en respect voor elkaar en zijn erg dankbaar voor de jaren die we hebben gedeeld, de herinneringen die we hebben gemaakt en de kinderen waar we trots op zijn."

"Dit is gewoon de situatie van twee mensen die uit elkaar zijn gegroeid. We vragen iedereen om onze privacy te respecteren terwijl we ons door deze moeilijke tijd met onze familie navigeren."

Cavallari en Cutler trouwden in 2013 met elkaar. Ze kregen drie kinderen: twee zoons en een dochter.

Cavallari is bekend van haar rol als actrice in de realityserie The Hills. Later kreeg ze ook een eigen serie: Very Cavallari. Cutler speelde twaalf jaar in de National Football League, het hoogste niveau in Amerika bij het American football.

Het bericht van Cavallari op Instagram waarin ze de scheiding met Cutler aankondigt: