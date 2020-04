Chris Pratt (40) en zijn vrouw Katherine Schwarzenegger (30) verwachten hun eerste kind. Dat meldt People zondag.

De Hollywoodacteur, onder meer bekend uit de Jurassic World- en Avengers-filmreeksen, heeft al een zoon uit zijn vorige huwelijk met actrice Anna Faris. De twee waren getrouwd tussen 2009 en 2017.

Pratt trouwde in juni 2019 met de dochter van Arnold Schwarzenegger, die bekend is als schrijfster. Momenteel heeft ze succes met The Gift of Forgiveness, een boek over mensen die onvergeeflijke gebeurtenissen een plek hebben weten te geven. Daarnaast bracht ze onlangs een kinderboek uit.