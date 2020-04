Tom Hanks en zijn echtgenoot Rita Wilson doneren hun bloed om te kunnen helpen met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Dat meldt Variety zondag.

Hanks was begin maart in Australië voor filmopnames en raakte daar samen met Wilson geïnfecteerd met het virus. Inmiddels zijn de twee hersteld en terug in Los Angeles. "We zijn er net achtergekomen dat we antilichamen dragen", vertelt Hanks. "We zijn niet alleen benaderd om mee te helpen, maar hebben ook meteen aangeboden om ons bloed te doneren."

Mocht het lukken om een vaccin te ontwikkelen, heeft de Oscarwinnaar vast een naam bedacht. "We geven ons bloed nu aan instanties die iets hopen te maken wat ik graag het 'Hank-cin' noem.

Hanks laat verder weten dat zijn vrouw hoge koorts heeft gehad, maar inmiddels voelen ze zich beide weer prima.