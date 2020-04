Jan Versteegh stopt vanwege de coronacrisis met de oppasservice die hij vorig jaar opzette.

Via Lulu's Nanny Network, vernoemd naar zijn oudste dochter, konden mensen met kinderen een oppas regelen.

"Het is zo ontzettend jammer dat het niet gelukt is", zegt Versteegh tegen Shownieuws. "Zeker aangezien het hartstikke goed ging en het echt heel leuk was om zo te ondernemen met andere partners."

Door de coronacrisis zag de presentator de omzet echter naar 0 gaan. "Als start-up red je dat gewoon niet. Gelukkig zijn alle partners hier niet financieel afhankelijk van", zegt Versteegh. "Maakt de beslissing niet minder pijnlijk, maar doet mij wel beseffen hoe heftig deze tijd moet zijn voor ondernemers die al jaren voor hun bedrijf vechten en hier wel financieel van afhankelijk zijn."