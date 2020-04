Het huwelijk van ondernemer en voormalig kickbokser Remy Bonjasky is wegens de coronamaatregelen uitgesteld, dat vertelde hij in de podcast Een-tweetje met Yves, ondernemen in tijden van corona.

"Ons huwelijk is in het water gevallen", vertelt Bonjasky aan het einde van de podcast. "In juni zouden Renate en ik in Italië gaan trouwen en dat gaat helaas niet door, dus dat is voor ons ook zuur."

De 44-jarige Bonjasky voegt er snel aan toe dat van uitstel geen afstel komt. "Nee, we gaan sowieso trouwen."

In 2016 kregen Bonjasky en zijn vriendin Renate samen een dochter: Skye Rose. Bonjasky heeft ook twee zonen uit eerdere relaties. De oud-kickbokser woont samen met zijn vriendin en kinderen Cassius, Dean en Skye in Almere.

Bonjasky sprak in de podcast vooral over zijn leven als ondernemer en wat voor gevolgen de coronacrisis met zich meebrengt. Zo heeft hij zijn twee sportscholen moeten sluiten.