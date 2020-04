Hans Kesting wist in februari al dat hij zou worden benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De vriendin die zijn benoeming had voorgesteld, kon volgens de acteur en presentator haar mond niet houden, vertelt hij vrijdag bij Radio Oranje.

"Ze ging ervan uit dat ik niet van verrassingen zou houden", aldus Kesting. Hij heeft het nieuws vervolgens alleen met zijn man en beste vriendin gedeeld.

Volgens Kesting vroeg de gemeente Amsterdam vrijdag voorafgaand aan de uitreiking of hij wist dat hij onderscheiden zou worden. "Zeg gewoon dat ik het weet", antwoordde de 59-jarige acteur en presentator op die vraag.

Kesting heeft nooit overwogen om zijn koninklijke onderscheiding te weigeren, omdat de onderscheiding volgens hem niet zomaar uitgereikt wordt. "Vroeger kregen acteurs sowieso een lintje, maar tegenwoordig moeten de aanvragers echt wel schrijven waarom je het verdient."

De acteur won in 2016 de Louis d'Or voor zijn acteerwerk.