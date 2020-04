Jan Smit is dit jaar de jongste persoon die een koninklijke onderscheiding ontvangt. De 34-jarige zanger is vrijdag benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Smit krijgt de onderscheiding naar aanleiding van zijn artistieke activiteiten, maar ook vanwege zijn inzet voor goede doelen, zoals SOS Kinderdorpen, Make-A-Wish Nederland en het Oranjefonds.

"Ik ben ontzettend geraakt en trots, ik had dit nooit verwacht, zeker niet gezien mijn leeftijd", aldus Smit in een eerste reactie.

De onderscheiding werd hem vrijdag uitgereikt door burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam. De zanger werd uit een vergadering gehaald en meegenomen naar zijn woning, waar hij verrast werd door de burgemeester.

Ook lintje voor Dirk Scheele

Muziektherapeut en kinderpopster Dirk Scheele is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor het welzijn van kinderen via muziek. De muzikant zat in juli 2019 25 jaar in het vak.