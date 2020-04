Samantha 'Barbie' de Jong betrokken bij ongeluk en ineens weer in het nieuws, Meghan en Harry weigeren Britse pers nog te woord te staan en bekende Nederlanders vinden het steeds moeilijker zich aan coronamaatregelen te houden. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

De laatste jaren hoorden we nog maar weinig van Samantha 'Barbie' de Jong in de media. Na meerdere zelfmoordpogingen zagen diverse media, waaronder NU.nl, er van af nog langer over de voormalig realityster te schrijven. Samantha vertelde eerder in interviews hoe moeilijk ze het had gehad onder de druk van haar bekendheid en dus leek het erop dat het beter was haar met rust te laten.

Dat leek te werken: Samantha was gelukkig met een nieuwe vriend, ze kon haar kinderen weer vaker zien en de problemen bleven uit. Tot afgelopen weekend. De ster uit Oh Oh Cherso raakte betrokken bij een auto-ongeluk en was volgens voormalig manager Jake Hampel zwaargewond. "De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dit al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn", aldus Jake tegenover Shownieuws.

Dat hij ineens weer de woordvoering deed voor de voormalig realityster was op z'n minst opmerkelijk te noemen: de laatste jaren is er veel ruzie geweest tussen Samantha en Jake. Jake beweerde dat Samantha voldoende hulp had gekregen in haar leven en zei, zonder overleg met haar, dat ze borderline heeft. Vervolgens brak Samantha definitief met Jake en zei de familie het vertrouwen in hem op.

Dat Jake maandag ineens weer opdook als woordvoerder was dus nogal vreemd en gezien de geschiedenis niet al te betrouwbaar. Enkele media besloten zijn woorden mee te nemen, anderen zagen daar vanaf en wachtten tot de politie het woord deed. De politie deed dat een dag later en liet weten dat de voormalig realityster inderdaad betrokken was bij het ongeluk. Hoe het met 'Barbie' ging vertelde ze later zelf.

"Het gaat naar omstandigheden goed met me. Ik heb een zware hersenschudding, een gebroken rib en ook heb ik meerdere rug- en nekwervels gekneusd", vertelde ze aan Shownieuws.

Inmiddels heeft Samantha het ziekenhuis mogen verlaten en herstelt ze thuis van haar verwondingen. Verdere aandacht wil ze niet en dat is gezien alles wat de afgelopen jaren is gebeurd waarschijnlijk beter. Zo heeft ze alle tijd voor zichzelf en haar kinderen.

Geen woorden meer voor

De Britse tabloids staan wereldwijd bekend als meedogenloos. Mensen telefonisch afluisteren, je verstoppen in de bosjes en het vuilnis van mensen doorspitten: niets gaat te ver om de beste kop de volgende dag op de voorkant van je krant of tijdschrift te kunnen publiceren.

The Sun, Daily Mail, Mirror en Daily Express zijn niet voor niets een stel van de populairste titels in het Verenigd Koninkrijk: voor wie van roddelen houdt, valt er bijna dagelijks te genieten van de uiterst persoonlijke verhalen die daar worden behandeld.

De royals worden extra hard aangepakt: iedereen heeft de foto's van een feestende prins Harry in Las Vegas wel gezien en de vele verhalen over de ruzies tussen de twee Britse prinsen en hun vrouwen waren onmogelijk niet mee te krijgen. Uiteraard houden de betrokkenen stijf hun lippen op elkaar, maar 'bronnen binnen het paleis' zijn een stuk makkelijker met dingen vertellen.

Voor Harry en Meghan is het inmiddels tijd om een knoop door te hakken. Nadat het stel al besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de genoemde titels, hebben ze deze week officieel aangekondigd geen van hen nog te woord te staan. Geen interviews, geen verklaringen, geen kerstwensen: The Sun, Daily Mail, Mirror en Daily Express kunnen het wat hen betreft uitzoeken.

Uiteraard zijn de tabloids woedend: zij vinden het censuur en eisen dat het koppel excuses aanbiedt. Het lijkt er nu op dat ze daar lang op kunnen wachten, deze week is namelijk ook het hoger beroep van Meghan en Harry tegen de roddelbladen van start gegaan. Zij eisen een schadevergoeding van de titels.

Nog langer thuiszitten

In ieder geval tot 20 mei zitten we allemaal nog thuis. Geen diners in een restaurant, geen babbels in de kantoortuin en voorlopig geen bezoek aan de kroeg. We zetten ons allemaal in om Nederland zo gezond mogelijk te krijgen.

Dat blijkt voor sommige mensen erg lastig. In het openbaar vervoer wordt het langzaam weer drukker en bezoekjes aan vrienden of familie gaan vaker weer gewoon door. Na zes weken thuis zitten blijken sommige mensen het te ingewikkeld te vinden om aan hun medemens te denken en is het eigen geluk toch belangrijker.

Ook BN'ers hebben het er moeilijk mee. Gerard Joling kocht drie sneeuwpoppen om de gezelligheid in huis te halen, Jandino Asporaat nam een grappig filmpje op waarin hij duidelijk maakte dat het best ingewikkeld is thuis met kinderen en vrouw en Sander Schimmelpenninck besloot dat een bezoek aan zijn vriendin in Zweden noodzakelijk was om dezelfde week gewoon weer aan te sluiten aan tafel in Op1.

Privé zette Thierry Baudet op de foto terwijl hij op minder dan 1,5 meter van zijn drie vrienden aan tafel zat op het dek van een woonboot en aan RTL Boulevard vertelden bekende opa's en oma's hoe er soms "stiekem" een manier werd gevonden om toch de kleinkinderen te zien.

Experts blijven het benadrukken: het is echt heel belangrijk dat we afstand van elkaar houden en zoveel mogelijk thuisblijven. Ook als je beroemd bent.