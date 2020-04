Met de start van de ramadan laat Najib Amhali weten hoe belangrijk de islamitische vastenmaand voor hem is, met name nu iedereen is getroffen door de coronacrisis. Dat schrijft hij vrijdag in een bericht op Instagram.

"Een maand lang staat het leven van een moslim in het teken van verbroedering, zelfdiscipline, zelfreflectie en bezinning op spiritueel gebied", legt Amhali uit. "Naast het lichamelijke aspect is het ook een lichamelijke beproeving."

Amhali vertelt dat veel van de vaste gebruiken door de coronamaatregelen niet mogelijk zijn. Normaliter komen vrienden, familie en buren na zonsondergang bij elkaar om te eten, of worden er moskeeën bezocht voor nachtgebeden.

"Het wordt een nog diepere maand van bezinning dan het ooit is geweest", schrijft de cabaretier. "Toch geloof ik dat de ramadan juist nu voor veel mensen heel goed uitkomt en juist dit is wat men nodig heeft."

Amhali vertelt over hoe mensen tegenwoordig in onzekerheid leven, in depressies kunnen belanden, hun baan verliezen of ziek worden. "We zijn juist nu toe aan een periode van verbroedering, zelfreflectie, meditatie en aanbidding", legt de cabaretier uit. "Ik ben ervan overtuigd dat juist door de Ramadan men nu het geduld en kracht kan opbrengen om door deze ellendige situatie doorheen te komen. Heel veel sterkte iedereen."

De ramadan duurt dit jaar tot en met zaterdag 23 mei. In die periode eten en drinken moslims niets tussen zonsopgang en zonsondergang.