Tom Hanks heeft een cadeau gestuurd aan een jonge fan, die de acteur een brief schreef over zijn naam Corona. De achtjarige jongen werd gepest wegens zijn naam, schrijft onder meer The New York Post.

Corona de Vries besloot de brief aan Hanks te schrijven toen hij hoorde dat zijn idool en zijn vrouw besmet waren geraakt met het coronavirus.

Hij wilde weten of het goed ging met de acteur en vertelde daarnaast dat hij zelf Corona heet en wegens zijn naam wordt gepest op school. Hij werd door klasgenootjes het 'het coronavirus' genoemd, wat hem "verdrietig en boos" maakte.

Op 10 april, toen Hanks en zijn vrouw Rita Wilson inmiddels genezen waren van het virus, stuurde hij De Vries een brief terug. "Jouw beterschapswens deed ons goed", schreef de acteur.

"Je bent de enige die ik ken die Corona heet." Als presentje stuurde Hanks een typemachine van het merk Corona mee.

"Ik vond deze wel bij je passen", luidde zijn bericht. "Vraag maar aan een volwassene hoe je 'm gebruikt. En gebruik het om me terug te schrijven."

Aan Reuters liet de jongen weten Hanks snel een antwoord toe te sturen.

Stel liep virus waarschijnlijk niet in Australië op

Het stel was in Australië voor werkzaamheden van de acteur, toen ze last kregen van symptomen van het coronavirus. De twee werden in isolatie geplaatst en mochten een kleine week daarna thuis verder herstellen.

Volgens de autoriteiten in Australië hebben ze het virus opgelopen in hun thuisland de Verenigde Staten of tijdens hun reis van de VS naar Australië.

