Dave Roelvink heeft woensdagavond een bezoek gebracht aan het ziekenhuis, omdat zijn gezichtsspieren zich willekeurig begonnen samen te trekken. De dj had in eerste instantie last van zijn ogen, maar later begonnen zijn mondhoeken ook samen te trekken.

In zijn Instagram Stories hield de 26-jarige Roelvink zijn volgers op de hoogte. Zijn ene ooglid werd in de loop van de dag zo dik, dat hij zijn oog amper nog kon openen.

Later volgde een zenuwtrek in zijn nek, waarbij zijn mondhoeken naar beneden gingen hangen.

Vermoed werd dat het om de gevolgen van een insectenbeet ging. In het ziekenhuis is een CT-scan gemaakt, maar die bood geen duidelijkheid.

Roelvink vertelt op sociale media dat hij weer naar huis mocht, maar in de loop van volgende week moet terugkomen voor een onderzoek.