Bibian Mentel kan enkele maanden nadat zij haar werd geopereerd aan haar ruggenwervel weer 'kleine stukjes lopen' en ook weer autorijden. In gesprek met De Telegraaf laat ze weten dat haar revalidatie naar tevredenheid verloopt.

"Afgelopen week heb ik de eerste stapjes in het zwembad gezet", vertelt Mentel (47).

"En nu loop ik thuis ook al stukjes met de rollator door de tuin. Dit zijn de eerste passen die ik na een jaar zelf kan zetten. Het is gelukkig weer positief nieuws en voelt als een overwinning. Ik blijf oefenen, want mijn doel is om weer te kunnen lopen."

Ook autorijden lukt weer. Mentel heeft een speciale bus gekregen die ze via de achterkant kan betreden met haar rolstoel. "Het is zo fantastisch om onafhankelijk te zijn. Ik moest steeds aan anderen vragen of ze mij ergens heen wilden rijden. Nu kan ik dat weer zelf."

Ziekte keerde meerdere malen terug

De oud-snowboardster kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd.

Ze werd in maart 2019 geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel en kon daarna aanvankelijk haar benen niet meer goed bewegen. Eind vorig jaar werd er een nieuwe tumor ontdekt en vond er een nieuwe operatie plaats.

Mentel werd zes maal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.