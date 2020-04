Ruben Nicolai (44) is weer gelukkig in de liefde. De RTL-presentator laat woensdag in RTL Boulevard weten een nieuwe vriendin te hebben.

Nicolai vertelt dat zijn nieuwe liefde Paulien heet en dat hij haar heeft leren kennen op een première, waar hij zijn ogen niet van haar af kon houden.

"Na tien keer gluren draaide ze zich om en zei: 'Kom anders gewoon even hierheen'. Sindsdien hebben we het heel gezellig."

Nicolai verbrak in 2013 de relatie met de moeder van zijn twee dochters (13 en 9). Hij is momenteel op televisie te zien in de show LEGO MASTERS.