Jennifer Lopez kan ook de positieve kanten inzien van de vele tijd die zij nu thuis doorbrengt. De vijftigjarige actrice en zangeres vertelt in gesprek met People goed rust te kunnen vinden en streeft ernaar om als een beter mens uit de coronacrisis te komen.

"Alles geef ik nu rust", vertelt Lopez. "Mijn haar, dat flink is beschadigd door de twintig jaar in de showbusiness, mijn nagels. Ik zorg goed voor mezelf."

De actrice en zangeres zit momenteel thuis in Florida met haar verloofde Alex Rodriguez, zijn twee dochters en hun tweeling Emme en Max (12).

"Het was leuk om thuis rond te lopen in een joggingpak en ongekamd haar, maar je gaat je daardoor ook slonzig van binnen voelen", vindt Lopez.

"Dus het is enorm belangrijk om op vaste tijden op te staan en een routine te hebben. Ik probeer te sporten en mijn huid ook goed te verzorgen, zodat ik beter uit deze tijd kom. Het is zonde om in deze periode geen groei door te maken."

De artieste verheugt zich er enorm op om geliefden weer te kunnen zien. "Net als iedereen kan ik niet wachten om iedereen weer te knuffelen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.