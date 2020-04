De Amerikaanse acteur Richard Gere is vader geworden van een zoon, meldt het Spaanse tijdschrift HOLA. Het is het tweede kind van de 70-jarige acteur en zijn 37-jarige vrouw Alejandra Silva.

De eerste zoon van het stel werd in februari van 2019 geboren en heet Alexander. De naam van het dinsdag geboren kind is nog niet bekendgemaakt, evenals wanneer de zoon van Gere en Silva geboren is.

Uit een eerdere relatie met Carey Lowell heeft Gere al een nu twintig jaar oude zoon. De acteur was eerder ook getrouwd met model Cindy Crawford.

Gere is bekend van onder meer zijn hoofdrol in de film Pretty Woman. Ook speelde hij in de film Hachi: A Dog's Tale.