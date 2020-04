Radio-dj Dennis Ruyer en zijn vriendin Renske zijn ouders geworden van een dochter. Het meisje draagt de naam Famke en werd op 21 april geboren, maakt de dj van Radio 538 en Radio Veronica bekend.

"Daar ben je eindelijk! Na een lange aanloop en een snelle eindsprint is gisteren onze dochter Famke Willemieke Ruyer gezond en wel geboren. Uitslapen behoort nu definitief tot het verleden", aldus de 47-jarige dj.

Ruyer maakte op Nieuwjaarsdag bekend dat zijn vriendin in verwachting was van hun tweede kindje. In 2016 werden ze al ouders van zoontje Joshua.

De dj is op werkdagen van 10.00 uur tot 13.00 uur te horen op Radio Veronica. Op zaterdagavond presenteert hij nog steeds Dance Department op Radio 538.