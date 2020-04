Acteur Joshua Jackson en zijn vrouw Jodie Turner-Smith zijn ouders geworden, meldt Page Six dinsdag. Of ze een dochter of zoon hebben gekregen, is niet bekendgemaakt.

"Het koppel heeft hun eerste kind mogen verwelkomen. Moeder en kind maken het goed", zei een woordvoerder tegen de entertainmentsite.

Geruchten dat het om een meisje zou gaan, gaan al langer. Turner-Smith verwees in een video met "zij" naar de ongeboren baby, maar wilde niet verder ingaan op vragen.

De geruchten dat de acteurs een relatie met elkaar zouden hebben, begonnen in november 2018 de ronde te doen. In augustus van dit jaar zouden de 41-jarige Jackson en de 33-jarige Turner-Smith een huwelijksvergunning aangevraagd hebben.

Jackson, onder meer bekend van de series Dawson's Creek, When They See Us en The Affair, had van 2006 tot en met 2016 een relatie met actrice Diane Kruger. Turner-Smith was te zien in de series True Blood en Jett en speelde een rol in de film The Neon Demon.