Samantha de Jong vertelde dinsdag aan Shownieuws voor het eerst zelf over het auto-ongeluk waarbij ze zondagavond betrokken raakte. "Het gaat naar omstandigheden goed met me", laat ze weten.

"Ik heb een zware hersenschudding, een gebroken rib en ook heb ik meerdere rug- en nekwervels gekneusd", vertelt ze aan Shownieuws.

Van het ongeluk kan ze zich weinig herinneren: "Ik herinner mij de klap tegen de muur en dat ik door de auto heen vloog met mijn hoofd tegen de ruit. Daarna werd ik de volgende dag pas wakker in het ziekenhuis."

Eerder meldde politie Den Haag al aan NU.nl na berichtgeving van Shownieuws dat De Jong buiten levensgevaar is.

De Jong zat als bijrijder samen met twee mannen, onder wie haar huidige vriend Gerrit, in de auto. Het voertuig is tegen een hek gebotst. De drie inzittenden werden naar het ziekenhuis vervoerd, maar alleen De Jong is nog niet uit het ziekenhuis ontslagen.

De dertigjarige Haagse werd in 2010 bekend als Barbie toen ze meedeed aan realityshow Oh Oh Cherso, waarin een stel jongeren op vakantie ging naar het Griekse eiland Kreta. Daarna werd De Jong nog gevolgd voor meerdere realityseries over haar leven. Samen met haar ex-man Michael van der Plas kreeg ze haar dochter Angelina en haar zoon Milano.