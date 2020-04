Samantha de Jong verkeert buiten levensgevaar na een ernstig auto-ongeluk op zondag, laat de politie Den Haag aan NU.nl weten na berichtgeving van Shownieuws.

De Jong zat als bijrijder samen met twee mannen, onder wie haar huidige vriend Gerrit, in de auto. Het voertuig is tegen een hek gebotst. De drie inzittenden werden naar het ziekenhuis vervoerd, maar alleen De Jong is nog niet uit het ziekenhuis ontslagen.

De politie laat niets los over de aard van haar verwondingen en het is dan ook niet duidelijk hoelang de realityster, ook wel bekend als Barbie, nog in het ziekenhuis moet blijven.

De Jongs voormalige manager Jake Hampel, met wie ze al in 2015 brak, vertelde eerder aan Shownieuws dat de situatie ernstig was. "De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dit al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn", zei hij maandag.

De dertigjarige Haagse werd in 2010 bekend als Barbie toen ze meedeed aan realityshow Oh Oh Cherso, waarin een stel jongeren op vakantie ging naar het Griekse eiland Chersonissos. Daarna werd De Jong nog gevolgd voor meerdere realityseries over haar leven. Samen met haar ex-man Michael van der Plas kreeg ze haar dochter Angelina en haar zoon Milano.