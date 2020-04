Felicity Huffman wil in 2021 haar rentree maken als actrice, schrijft Entertainment Tonight maandag op basis van bronnen.

De actrice die in de serie Desperate Housewives speelde, kwam in 2019 in opspraak vanwege een studiefraudeschandaal. Ze moest elf dagen in de cel doorbrengen en moet nog een taakstraf van 250 uur uitvoeren. Ook kreeg ze een boete van ruim 27.000 euro.

"Net als iedereen, is Felicity thuis met haar gezin in quarantaine", meldt een bron aan Entertainment Tonight. "Ze blijft zich op dit moment nog inzetten voor haar goede doelen. Als de maatregelen tegen het coronavirus zijn versoepeld en ze haar taakstraf heeft voltooid, wil ze haar werk als actrice weer voortzetten."

Huffman betaalde vorig jaar 15.000 dollar (13.800 euro) om haar dochter Sophia hoger te laten scoren op een toelatingsexamen van een elite-universiteit. Ze bekende direct schuld. In oktober vorig jaar zat ze in Dublin in de Amerikaanse staat Californië elf dagen in de cel.

Ook Lori Loughlin, bekend van haar rol in Full House, is genoemd in dezelfde zaak. Zij moet zich in oktober verantwoorden voor de rechtbank.