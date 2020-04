Stefano Keizers wil in 2021 de marathon van New York lopen. De 32-jarige cabaretier is benieuwd hoe het is om in een stad met veel smog te rennen, vertelt hij in het blad Runner's World.

"De afgelopen jaren had ik het hardlopen een beetje laten versloffen. Maar vorige zomer heb ik het weer opgepakt, omdat ik in conditie wilde komen voor mijn nieuwe voorstelling. Ik weet van mezelf dat ik een doel nodig heb om mezelf in beweging te krijgen, dus ik heb me voorgenomen om in 2021 de marathon van New York te gaan lopen", zegt Keizers (echte naam Gover Meit).

Meit loopt gemiddeld twee keer per week en legt dan afstanden van tussen de 6 en 8 kilometer af. Tot dusver doet hij dat zonder tegenzin, tekent het hardloopblad op. "Maar ik weet zeker dat ik motivatieproblemen ga krijgen als ik straks vaker en langer ga trainen."

Om zich optimaal voor te breiden op de marathon zal Meit een trainingsschema hanteren. "Uit m'n hoogtijdagen weet ik daar nog wel iets van. Ik heb nooit een marathon gelopen, maar verspreid over de jaren heb ik vier halve marathons gelopen. Het is een kwestie van de afstand elke keer een beetje oprekken. Ooit was de coopertest een onhaalbare veste. Toen dat eenmaal lukte, kwam er steeds een ander doel."

Om de marathon van New York daadwerkelijk uit te kunnen lopen, wil Meit zijn looptempo verhogen. "Op dit moment loop ik zo'n 11 à 12 kilometer per uur, dus dat mag nog wel een beetje omhoog. Ik ben daar nu expres nog niet zo mee bezig, omdat ik eerst het gevoel wil terugkrijgen. Dat gaat tot dusver best aardig."