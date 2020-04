Gert Verhulst is gevraagd als getuige voor het huwelijk van zijn collega en vriend James Cooke. De Vlaamse presentator, die op Nederlandse televisie samen met Verhulst in het programma De Battle te zien was, trouwt later dit jaar en vertelt in HUMO dat de keuze voor zijn getuige niet moeilijk was.

Verhulst en Cooke presenteren op Vlaamse televisie momenteel samen het programma Gert Late Night, dat in tijden van de coronacrisis is omgedoopt tot Gert Late Night Lockdown. De 52-jarige oprichter van Studio 100 en zijn 35-jarige sidekick Cooke zijn naar eigen zeggen hechte vrienden geworden.

Op de vraag of Verhulst getuige wordt op de trouwerij van Cooke, reageert Cooke bevestigend. "We hebben dat eigenlijk nog niet bekendgemaakt. Maar ja, natuurlijk is Gert mijn getuige. Wie anders?", aldus Cooke, die Verhulst omschrijft als zijn beste vriend, ook al willen ze elkaar soms "de hersens inslaan".

'Het moet een groot feest zijn met iedereen erbij'

Cooke maakte vorig jaar bekend dat zijn vriend Dorian Liveyns hem ten huwelijk had gevraagd. De trouwerij staat voor de zomer gepland, maar het is nog niet duidelijk of die door kan gaan.

"Ik ga er nog altijd van uit dat ik een mooie, zonnige dag zal hebben samen met iedereen die mijn man en ik graag zien. Maar mochten de maatregelen nog gelden, zullen we ze uiteraard opvolgen. Je wilt niet op huwelijksreis vertrekken met het gevoel dat je elk moment kunt overvallen worden door een coronakoorts", aldus Cooke.

Een trouwerij in kleine kring is geen optie voor de presentator. "Nee, zot! Dan gaat het niet door. Voor ons moet het een gróót feest zijn, met iedereen erbij. Met de maatregelen opvolgen, bedoel ik: we hebben een plan B, dat zijn we al volop aan het uitwerken", zegt Cooke over het idee om het huwelijk naar een latere datum te verplaatsen.