Miss Montreal vroeg als tienjarige via een brief aan presentator Peter Jan Rens om Mariah Carey naar Nederland te halen, zodat ze een duet met de Amerikaanse zangeres kon zingen. De zangeres liet in de brief twee retouradressen achter, omdat haar ouders gescheiden waren.

Rens presenteerde tussen 1991 en 1999 het kinderprogramma Geef Nooit Op. Daarin gingen de wensen van kinderen in vervulling. "P.S.: Als het niet lukt dan heb ik pech", sloot Miss Montreal haar brief af.

De moeder van Miss Montreal vond de brief die de singer-songwriter als tienjarige schreef aan Rens terug en de singer songwriter deelde die maandag via Instagram. Het is niet bekend waarom de brief niet verstuurd is.

In latere interviews vertelde Miss Montreal dat Carey de reden was dat ze begon met zingen. Ze vertelde dat ze al op zesjarige leeftijd fan was van de zangeres en op haar wilde lijken.