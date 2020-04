Alicia Silverstone verloor haar plezier in acteren na de opnames van Batman & Robin uit 1997. Dat vertelt ze in een interview met The Guardian.

De manier waarop Silverstone door de paparazzi behandeld werd, zorgde ervoor dat ze een afkeer ontwikkelde van het vak. Naast dat ze dik werd genoemd in roddelbladen, riepen paparazzi haar dat ook na op straat, aldus Silverstone.

"Ze maakten grapjes over mijn lichaam toen ik jonger was", zegt de 43-jarige actrice. "Het was pijnlijk, maar ik wist dat ze ongelijk hadden. Ik was niet in de war. Ik wist dat het niet goed was om grapjes te maken over iemands lichaam, dat lijkt me niet het juiste om een ​​mens aan te doen."

Pas een aantal jaar later werd Silverstone weer gelukkig van haar beroep, toen ze in 2006 een rol speelde in Boston Marriage, een toneelstuk van David Mamet.

Silverstone werd op 21-jarige leeftijd gecast voor de film Batman & Robin. Dit was twee jaar nadat ze wereldberoemd werd met haar rol in de film Clueless. Ondanks de sterrencast in Batman & Robin - onder anderen George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O’Donnell en Uma Thurman hadden een rol - werd de film slecht ontvangen door critici.