Herman den Blijker denkt dat het nog lang kan gaan duren voordat alles in de horeca weer als vanouds is. De chef-kok ziet daarnaast weinig mogelijkheden om in restaurants voldoende afstand tot elkaar te bewaren.

"We kunnen afgaan op statistieken, maar mijn gevoel zegt dat het allemaal nog wel even gaat duren", vertelt Den Blijker, die vanaf dinsdagavond te zien is met het nieuwe SBS6-programma Herman helpt een handje, aan NU.nl.

Zelf heeft Den Blijker zijn zaak, restaurant Goud in Rotterdam, voorbereid op het draaien op 40 procent van de normale capaciteit. Zo is het terras kleiner gemaakt en zijn de stoelen verder uit elkaar gezet.

Toch is dat lastig werken, denkt de chef-kok. "We zagen dit afgelopen week al in verschillende filmpjes op sociale media. Er zouden dan bepaalde routes moeten komen en mensen moeten hun eigen eten afhalen. Alles moet worden afgemeten, applicaties moeten worden gedownload. Ga jij dan lekker uit eten?"

Volgens Den Blijker wordt alles een probleem, zelfs simpele dingen als drank en eten neerzetten. "Dit gaat echt niet lukken. De kern van het verhaal is dat we moeten afwachten, maar het lijkt wel alsof we in de jaren twintig zijn beland: het wordt hoe dan ook voor de horeca een ramp."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.