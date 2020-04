De begin april vrijgekomen rapper Tekashi 6ix9ine heeft zijn exorbitante uitgavenpatroon dat hij voor zijn detentie hanteerde weer opgepakt. Volgens TMZ heeft de artiest onder meer enkele kostbare auto's gekocht.

Zo zou hij bolides van fabrikanten als Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce en Mercedes hebben aangeschaft.

De rapper, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, zou volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite ook sieraden ter waarde van enkele tonnen hebben gekocht.

Hernandez mag nog niet optreden om geld te verdienen, dus TMZ vermoedt dat hij de dure aankopen heeft gefinancierd met het geld dat hij als voorschot kreeg na het afsluiten van een contract met platenmaatschappij 10K Projects. Dit akkoord werd in de gevangenis getekend.

Tekashi 6ix9ine werd veroordeeld tot twee jaar celstraf, maar mag de resterende maanden van zijn straf in thuishechtenis uitzitten. Hij mocht van de rechter de gevangenis verlaten, omdat hij astmapatiënt is en daarom tot een risicogroep behoort voor het coronavirus.

Hernandez werd in november 2018 gearresteerd wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie. In januari sloot de rapper een deal met justitie en kreeg in ruil voor zijn getuigenis tegen de Nine Trey Gangsta Bloods-bende in plaats van mogelijk 47 jaar gevangenisstraf 24 maanden opgelegd.